Serie A 32ma giornata i risultati | un punto a testa nel Derby ecco com’è finito lo scontro Champions

Serie A 32ma giornata, i risultati: Lazio e Roma si dividono un punto, frena la Fiorentina, com’è finita la sfida Champions tra Atalanta e BolognaLa Serie A ha vissuto nella 32ma giornata di campionato una domenica clou con il Derby di Roma e la sfida Champions tra Atalanta e Bologna, i risultati delle gare. Il turno si concluderà solo domani con il Napoli che al Maradona ospiterà l’Empoli ma già sono arrivate indicazioni interessanti da questa domenica.Atalanta-Bologna 2-0: la Dea risorgeUn lunch match attesissimo, un mezzogiorno di fuoco a Bergamo, con l’Atalanta reduce da tre sconfitte consecutive ad ospitare il Bologna lanciatissimo verso il bis del sogno Champions. Accade tutto nel primo tempo: pronti via ed orobici in rete con il solito Mateo Retegui, tornato al gol dopo diverse settimane. Serieanews.com - Serie A 32ma giornata, i risultati: un punto a testa nel Derby, ecco com’è finito lo scontro Champions Leggi su Serieanews.com , i: Lazio e Roma si dividono un, frena la Fiorentina,finita la sfidatra Atalanta e BolognaLaA ha vissuto nelladi campionato una domenica clou con ildi Roma e la sfidatra Atalanta e Bologna, idelle gare. Il turno si concluderà solo domani con il Napoli che al Maradona ospiterà l’Empoli ma già sono arrivate indicazioni interessanti da questa domenica.Atalanta-Bologna 2-0: la Dea risorgeUn lunch match attesissimo, un mezzogiorno di fuoco a Bergamo, con l’Atalanta reduce da tre sconfitte consecutive ad ospitare il Bologna lanciatissimo verso il bis del sogno. Accade tutto nel primo tempo: pronti via ed orobici in rete con il solito Mateo Retegui, tornato al gol dopo diverse settimane.

Serie A risultati 32ma giornata : Tudor vince ancora - l'Inter allunga

Serie A, i risultati della 32ma giornata: Tudor vince ancora, ritorna al successo l’Inter ed allunga in classifica Serie A risultati 32ma giornata: Tudor vince ancora, l’Inter allunga – SerieAnewsLa Serie A con i risultati della 32ma giornata ha già dato diverse risposte interessanti nonostante si sia solo al sabato.

Serie A - 32ma giornata : Venezia-Monza 1-0

17. Ne fa le spese il Monza, battuto 1-0. Nesta perde Keita Baldé per infortunio,entra Caprari (26'). Monza pericoloso in avvio: Radu sventa un colpo di testa di Dany Mota da corner.

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 32ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Barella a Castro: voi chi schiererete in campo?

