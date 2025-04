Spari davanti all’ippodromo del Visarno | ferito a un piede titolare di una scuderia

FIRENZE – Paura a Firenze davanti all'ippodromo del Visarno alle Cascine per una lite che è finita a colpi di pistola e con il ferimento di un uomo di 46 anni ad un piede. Erano in programma le corse di troppo, poi annullate, quando è successo l'episodio che ha coinvolto due soggetti legati al mondo dell'ippica. L'aggredito sarebbe, infatti, il titolare di una scuderia. Dell'ambiente sarebbe anche l'aggressore, poi scappato, che avrebbe esploso tre colpi di pistola di cui uno a segno. L'episodio si è verificato ieri (13 aprile) intorno alle 14,30 per strada davanti all'ippodromo. Sul posto la polizia, che ha dato il via all'indagine con la Squadra Mobile e i sanitari inviati dalla centrale unica del 118. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi.

