Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno tra disservizi e carenze

Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno continua a peggiorare, diventando sempre più un simbolo del collasso della sanità pubblica sul litorale laziale. Mentre i cittadini affrontano ogni giorno code interminabili, reparti chiusi e personale ridotto all’osso, emergono nuovi episodi di cronaca che aumentano la rabbia e la frustrazione della popolazione.La chiusura del punto nascita: una promessa disattesaIl problema più discusso resta la chiusura del punto nascita, che ha costretto le future mamme a recarsi fino a Roma per partorire. Una decisione che ha sollevato forti proteste, soprattutto perché i sindaci di Anzio e Nettuno avevano promesso, durante la campagna elettorale, che il reparto sarebbe stato riattivato subito dopo le elezioni. Ma quella promessa è rimasta tale. Laspunta.it - Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, tra disservizi e carenze. Leggi su Laspunta.it La situazione dell’dicontinua a peggiorare, diventando sempre più un simbolo del collasso della sanità pubblica sul litorale laziale. Mentre i cittadini affrontano ogni giorno code interminabili, reparti chiusi e personale ridotto all’osso, emergono nuovi episodi di cronaca che aumentano la rabbia e la frustrazione della popolazione.La chiusura del punto nascita: una promessa disattesaIl problema più discusso resta la chiusura del punto nascita, che ha costretto le future mamme a recarsi fino a Roma per partorire. Una decisione che ha sollevato forti proteste, soprattutto perché i sindaci diavevano promesso, durante la campagna elettorale, che il reparto sarebbe stato riattivato subito dopo le elezioni. Ma quella promessa è rimasta tale.

Potrebbe interessarti anche:

Rubava farmaci e dispositivi medici dall’ospedale; infermiere li utilizzava per la sua attività domiciliare; 59enne accusato di illecita appropriazione di beni pubblici presso il Riuniti di Anzio

Arresti domiciliari e braccialetto elettronico Il Tribunale di Velletri, preso atto della gravità degli elementi indiziari raccolti, ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

Infermiera 50enne aggredita al pronto soccorso : afferrata al collo e colpita dal padre di un piccolo paziente. Il gravissimo episodio all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno

Tensione in ospedale: “Fate presto” e poi l’aggressione Secondo quanto ricostruito, la coppia di genitori si era recata in ospedale per far visitare il figlio, che presentava difficoltà respiratorie.

I Sindaci di Anzio e Nettuno con il Comitato - per oltre un ora - discutono del Riuniti con Rocca e Righini

Il numero limitato di radiologi incide anche sull’aumento dei tempi di attesa in pronto soccorso L’ampliamento del pronto soccorso, l’incremento dei posti letto, le opere necessarie per la cardiologia, la nefrologia e l’urologia, la riapertura della terapia intensiva.

Ne parlano su altre fonti Ospedale Riuniti Anzio Nettuno, il PD: "Basta continue Criticità". Nettuno Progetto Comune: "Preoccupati per la grave situazione del Riuniti". Al pronto soccorso dell’ospedale “Riuniti” di Anzio mancano anche le sedie a rotelle. Ospedale Riuniti: i sindaci di Anzio e Nettuno all’attacco di Regione Lazio e Asl Roma 6. Visite a domicilio con i farmaci rubati dall'ospedale, arrestato operatore socio sanitario. L’ospedale Riuniti riavrà il punto nascite.

Riporta ilgranchio.it: Il Partito Democratico di Nettuno: “è ora di dire basta alle continue criticità dell’ospedale Riuniti” - Questo sito si avvale di cookie necessari al suo funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Tutti i cookie sono bloccati preventivamente, fino a quando non darai il consenso ...

Secondo ilcaffe.tv: Ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno: rischia di chiudere anche Ortopedia. Il motivo è incredibile - L’ospedale di Anzio e Nettuno, gli Ospedali Riuniti, dopo il punto nascita, rischia di perdere anche Ortopedia. A lanciare l’allarme sul reparto Ortopedia degli Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno è il ...

ilcaffe.tv comunica: Infermiere dell’Ospedale Riuniti beccato a fare visite private a domicilio… in orario di lavoro: arrestato - Arrestato un infermiere dell'Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno poiché effettuava prestazioni private a domicilio in orario di lavoro ...