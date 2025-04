Scuole chiuse per 10 giorni tra Pasqua e 25 aprile | famiglie in difficoltà per la gestione dei figli

Scuole chiuse tra le vacanze Pasquali, il ponte del 25 aprile e il 1° maggio, molte famiglie si trovano in difficoltà. La lunga sospensione didattica, in alcuni casi fino a dieci giorni consecutivi, è una scelta legittima nel rispetto dell'autonomia scolastica, ma sta sollevando polemiche soprattutto tra i genitori lavoratori.

Incendio Caivano - chiuse le scuole. Andreozzi : “Attivato reparto bonifiche per fronteggiare l’emergenza ambientale”

Il rogo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha generato una densa colonna di fumo visibile su una vasta area e ha portato alla temporanea chiusura di parchi e istituti scolastici in diversi comuni limitrofi.

Caivano - dopo l’incendio in un’industria chimica scuole chiuse e controlli della qualità dell’aria

. attesa dei dati sull'aria, le autorità hanno emanato ordinanze precauzionali, sospeso le lezioni nelle scuole e invitato la popolazione a seguire comportamenti.

Napoli - incendio a Caivano : allarme diossina e scuole chiuse

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’allerta resta alta a causa della possibile contaminazione dell’aria da sostanze inquinanti, tra cui la diossina.

orizzontescuola.it riferisce: Calendario scolastico, ponte di 10 giorni tra Pasqua e il 25 aprile: per i genitori è complicato - Tra vacanze di Pasqua e ponte del 25 aprile in alcune scuole il ponte sarà di dieci giorni. Poi c'è la pausa per il 1° maggio. Le scuole ...

romait.it riferisce: EMERGENZA NAZIONALE – Scuole chiuse per 17 giorni: scopri se la tua regione li deve fare tutti | Non accettano tuo figlio nemmeno se li preghi - Bisogna però sottolineare che nei decenni sono cambiate tante cose, dal rapporto con gli insegnanti e al numero di giorni in cui la scuola cessa le sue attività, rimanendo di fatto chiusa sia agli ...

Segnala msn.com: A Milano scuole divise sul lungo ponte d’aprile: pausa di dieci giorni, la maggioranza chiude ma c’è chi dice no - Al Trotter e a Dergano lezioni confermate, in due istituti campus gratuiti. Ma la maggioranza chiude «Io mi domando: ma come è possibile che i consigli d’istituto in cui c’è anche la rappresentanza de ...