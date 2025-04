Conte-Juve | c’è la svolta l’annuncio da Milano

Conte-Juve: c’è la svolta, l’annuncio da Milano (Lapresse) – calciomercato.itIntanto, però, le voci su Antonio Conte non si fermano. Il tecnico leccese continua ad essere nel mirino di Juventus e Milan e in queste ultime ore ci sono degli aggiornamenti molto importanti. Calciomercato.it - Conte-Juve: c’è la svolta, l’annuncio da Milano Leggi su Calciomercato.it Il tecnico leccese continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Ma lui sembra avere preso una decisione fondamentale per il suo futuroÈ il giorno di Napoli-Empoli. I partenopei sono obbligati a portare a casa i tre punti per continuare ad alimentare il sogno Scudetto e blindare il secondo posto. Davanti l’Inter non ha intenzione di fermarsi e dietro iniziano a spingere. Una situazione che sembra rinviare la questione futuro. In questo momento la priorità a Castel Volturno è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e solo successivamente si potrà ragionare su come comportarsi il prossimo anno.: c’è lada(Lapresse) – calciomercato.itIntanto, però, le voci su Antonionon si fermano. Il tecnico leccese continua ad essere nel mirino dintus e Milan e in queste ultime ore ci sono degli aggiornamenti molto importanti.

Conte Juve - poche le chance di vedere l’allenatore leccese di nuovo in bianconero : il tecnico può restare al Napoli forte di un patto! I dettagli

Leggi su Juventusnews24. Il tecnico è determinato a lasciare un segno indelebile nella storia del club partenopeo. Questa deduzione arriva attraverso le colonne de Il Mattino, che parla di una permanenza al Napoli sempre più vicina.

DIRETTA | Conte : “Problema secondi tempi del Napoli? Avremmo 0 punti con Juve - Inter e Atalanta”

Non accade solo a noi, ma a quasi tutte le squadre. Nel secondo tempo, un po’ per la voglia dell’avversario di ribaltare il risultato, un po’ per difendere il risultato, non volendo subentra a livello psicologico una sorta di difesa.

Conte alla Juve - Cruciani soprende tutti : l’ha detto davvero

itNonostante quanto emerso fuori, il Napoli è tranquillo sul futuro del tecnico ed è convinto che possa rimanere per un’ulteriore anno. Il futuro di Antonio Conte, per alcune indiscrezioni, potrebbe essere lontano da Napoli dalla prossima stagione.

