Liberoquotidiano.it - "Feccia nera, cappello in mano": rosicamento acuto per Meloni

A Che tempo che fa Massimo Giannini è piuttosto nervoso. Evidentemente la promozione dell'Italia nel rating di Standard&Poor's non gli è andata giù. E così mischiando 25 Aprile, Trump e, ecco che si avventura in una riflessione a dir poco discutibile. Ovviamente il bersaglio grosso è sempre lo stesso, la premier: "Giorgiatra qualche giorno andrà negli Stati Uniti da Donald Trump. E arriva dopo le parole sconcertanti del presidente in cui afferma che in tanti sono pronti a baciargli il c. Ebbeneè la prima ad arrivare negli Stati Uniti dopo questa frase, diciamo che non è particolarmente fortunata", è la prima stoccata di Giannini. Poi aggiusta il tiro ed ecco che ricomincia: "Non va lì col mandato per l'Europa, va lì a trattare? Ma cosa dobbiamo trattare con uno così? Gli dirà che compreremo più gas e più armi colin".