Il comitato critica Gabrielli | L’Esercito è necessario

L'Esercito in zona stazione h24 sia necessaria ed opportuna". Sono le parole di Gianni Felici del comitato di viale IV Novembre, al quale non sono piaciute le esternazioni di Franco Gabrielli. L'ex capodella polizia, sabato ospite a Reggio, aveva espresso perplessità sull'adesione al presidio militare. "Credo che per ogni malattia vengano prescritte tutte le medicine necessarie – spiega Felici – Ad esempio per il cancro al fegato od al pancreas vengono prescritte medicine e cure sicuramente necessarie anche se non risolutive, così come per il cancro sociale e civile che é presente in stazione di Reggio Emilia vanno prescritte le cure necessarie fra cui la presenza continuativa ed h24 delL'Esercito in quanto aiuta al non proliferare delle metastasi presenti sull'area della stazione centrale di Reggio.

