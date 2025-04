Perchè a Pasqua si mangia la Colomba?

Pasqua 2025 si avvicina e con lei la voglia di immergerci nelle tradizioni di questo periodo: ma vi siete mai chiesti quali sono le curiosità e gli aneddoti che si nascondono dietro l’uovo di Pasqua o la Colomba? Cosa rappresentano davvero e perché mai si usano questi dolci per festeggiarla?Tra Colomba e uova di cioccolato, le tradizioni Pasquali sono sempre più dolci. Ma non tutti conoscono le curiosità che ci sono dietro. Foto: ShutterstockCome nasce la tradizione Pasquale?Partiamo dal principio. Il termine “Pasqua” deriva dall’ebraico Pesah, che significa “Passaggio”, “Passo del Signore”. Questo poiché questa festa, nella tradizione ebraica, celebra la liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto per mano di Mosè. Essa, dunque, in origine festeggia il passaggio dallo stato di prigionia a quello della libertà. Leggi su Funweek.it La2025 si avvicina e con lei la voglia di immergerci nelle tradizioni di questo periodo: ma vi siete mai chiesti quali sono le curiosità e gli aneddoti che si nascondono dietro l’uovo dio la? Cosa rappresentano davvero e perché mai si usano questi dolci per festeggiarla?Trae uova di cioccolato, le tradizionili sono sempre più dolci. Ma non tutti conoscono le curiosità che ci sono dietro. Foto: ShutterstockCome nasce la tradizionele?Partiamo dal principio. Il termine “” deriva dall’ebraico Pesah, che significa “Passaggio”, “Passo del Signore”. Questo poiché questa festa, nella tradizione ebraica, celebra la liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto per mano di Mosè. Essa, dunque, in origine festeggia il passaggio dallo stato di prigionia a quello della libertà.

Colomba di pasqua artigianale : le migliori del 2025 le migliori

Così buone e belle, da essere perfette anche come regalo. Classiche, al pistacchio, con ingredienti IGP, DOP o Slow Food. Ecco quali scegliere, online.

Colomba Artigianale Roma : la Pasqua esplode di gusto da De Santis Santa Croce

Accanto alla Colomba Tradizionale — impreziosita da scorze d’arancia candite e una croccante glassa alle mandorle — si trovano anche le proposte più audaci come la Colomba Arancia e Cioccolato, o l’avvolgente versione con Albicocca, Fragola e Cioccolato.

Pasqua - dall’uovo alla colomba : alcune curiosità che in pochi conoscono

Nel Medioevo, invece, divenne uso comune servire sulla tavola di Pasqua delle uova soda dipinte con colori variopinti. Essa, dunque, in origine festeggia il passaggio dallo stato di prigionia a quello della libertà.

