Carlo Calenda, segretario di Azione, cosa ne pensa degli alti lai dell’opposizione per la visita di Giorgia Meloni a Washington? "Penso siano demenziali. Non ho letto le stesse proteste quando il premier inglese Starmer e il presidente francese Macron sono andati da Donald Trump. Non si capisce perché una premier non dovrebbe accettare l’invito. Sono tutte polemiche avvilenti e un po’ ideologiche". Trump stesso intende negoziare con l’Europa, non coi singoli Paesi. "Trump è una calamità come le sette piaghe d’Egitto, che sta innescando una recessione che colpirà gli Usa prima e l’Europa poi. Appunto per questo bisogna cercare di farlo tornare indietro in tutti i modi. In parte ci stanno pensando gli investitori, ma vanno fatte tutte le pressioni politiche possibili". Quotidiano.net - Carlo Calenda (Azione): "Sul viaggio della premier polemiche inutili: fa bene" Leggi su Quotidiano.net Roma, 14 aprile 2025 – Senatore, segretario di, cosa ne pensa degli alti lai dell’opposizione per la visita di Giorgia Meloni a Washington? "Penso siano demenziali. Non ho letto le stesse proteste quando ilinglese Starmer e il presidente francese Macron sono andati da Donald Trump. Non si capisce perché unanon dovrebbe accettare l’invito. Sono tutteavvilenti e un po’ ideologiche". Trump stesso intende negoziare con l’Europa, non coi singoli Paesi. "Trump è una calamità come le sette piaghe d’Egitto, che sta innescando una recessione che colpirà gli Usa prima e l’Europa poi. Appunto per questo bisogna cercare di farlo tornare indietro in tutti i modi. In parte ci stanno pensando gli investitori, ma vanno fatte tutte le pressioni politiche possibili".

