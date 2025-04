L’allarme fa saltare il colpo al Conad Furto sventato

Conad. Dopo gli episodi di Arceto di Scandiano e di Rio Saliceto – con numerosi danni a causa di spaccate con auto-ariete ma senza portare via nulla – ieri notte è toccato al supermercato di Guastalla essere preso di mira dai soliti ignoti. Verso le 3 alcuni individui a volto coperto, hanno cercato di forzare la porta d'accesso principali. Scattato L'allarme, sono intervenuti subito vigilanza privata e carabinieri costringendo i ladri a fuggire a mani vuote. Danni ingenti alla porta automatica già riparata ieri mattina, consentendo al punto vendita di rimanere regolarmente aperto. Antonio Lecci

