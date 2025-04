Sport.periodicodaily.com - Lazio-Roma 1-1: Soulé risponde a Romagnoli nel derby della Capitale – Risultato e sintesi del match

Iltrafinisce in parità. Allo Stadio Olimpico, nel posticipo32ª giornata di Serie A 2024/2025, è 1-1 ilfinale tra biancocelesti e giallorossi:gnoli sblocca ilper la, ma èa firmare il pareggiocon un gran gol nella ripresa.1-1: gol e momenti chiaveLapassa in vantaggio al 47? grazie a un perfetto colpo di testa dignoli, su punizione di Luca Pellegrini. Lapareggia al 69? con una splendida conclusione dalla distanza di Matías, che colpisce la traversa e supera la linea di porta.Con questo pareggio:lasale a 56 punti e mantiene il sesto posto in classifica,lasegue al settimo a quota 54.Primo tempo: poche emozioni e tanti duelliLa partita parte subito intensa:al 5? arriva la prima ammonizione per Paredes, reo di un colpo a gioco fermo su Zaccagni;all’8’ occasionecongnoli di testa, ma Svilar salva lacon un intervento strepitoso;tra i più attivi anche Isaksen, che al 22’ sfiora il gol con un destro potente.