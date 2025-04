De Laurentiis è pronto ad assicurare a Conte un altro mercato scoppiettante Gazzetta

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo:Il Napoli è già nel futuro, si muove da mesi sottotraccia e ha avviato diverse trattative. L'obiettivo di club e allenatore è lo stesso: tornare grandi anche in Europa. Il Napoli avrà un tesoretto molto importante da investire, grazie alla qualificazione in Champions ormai a un passo e i soldi freschi che arriveranno. Insomma, De Laurentiis è pronto ad assicurare a Conte un altro mercato scoppiettante, facendo seguito ai colpi del 2024. Per avere una rosa di 22 titolari e puntare al massimo. Con queste premesse e con un contratto di altre due stagioni, non c'è bisogno di smentire o dare peso alle voci. C'è solo da rimanere concentrati sul presente. E continuare a sognare.

Napoli Magazine : “De Laurentiis pronto a pagare la clausola rescissoria per Moise Kean”

. La caccia del Napoli a un attaccante per l’anno prossimo è ancora aperta. Uno dei nomi che maggiormente stuzzica Antonio Conte sarebbe quello di Moise Kean, attaccante trasferitosi quest’anno dalla Juventus alla Fiorentina che sta facendo benissimo attirando le attenzioni di vari top club italiani e non solo.

De Laurentiis : “Napoli sia moderna - basta con gli spaghetti e la pistola. Pronto a lasciare il Maradona se non cambia nulla”

Però il vero problema è che non mi lasciano fare il centro commerciale nemmeno al Centro Direzionale. Lo stadio è del 1959, stravolto nel 1990. Se non completiamo i lavori entro il 2029, meglio scegliere un’altra città”.

De Laurentiis - pronto un ricco budget per il prossimo mercato

Una mossa dettata anche dall’ottimo rapporto che c’è tra Giuntoli e lo stesso calciatore. Come si legge sul quotidiano, la Juventus avrebbe incassato una disponibilità di massima da parte dello stesso Osimhen di trasferirsi a Torino la prossima estate.

