La settimana inizia all’insegna della pioggia | perturbazioni in arrivo su tutta la provincia

arrivo di correnti fresche atlantiche sul Mediterraneo occidentale che saranno responsabili di un tempo perturbato anche sulla nostra regione almeno fino a giovedì. Assisteremo pertanto a un continuo transito di sistemi nuvolosi con precipitazioni diffuse, alternate a pause momentanee, dove però persisterà la copertura nuvolosa.Da confermare un miglioramento, almeno temporaneo, per venerdì e sabato. Le temperature subiranno un ulteriore calo oggi nei valori massimi e nei prossimi giorni saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa, con valori diurni piuttosto contenuti. Le previsioni del tempo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 14 aprile 2025Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con deboli precipitazioni sparse, interrotte da fasi asciutte. Bergamonews.it - La settimana inizia all’insegna della pioggia: perturbazioni in arrivo su tutta la provincia Leggi su Bergamonews.it La depressione sul Regno Unito sta pilotando l’di correnti fresche atlantiche sul Mediterraneo occidentale che saranno responsabili di un tempo perturbato anche sulla nostra regione almeno fino a giovedì. Assisteremo pertanto a un continuo transito di sistemi nuvolosi con precipitazioni diffuse, alternate a pause momentanee, dove però persisterà la copertura nuvolosa.Da confermare un miglioramento, almeno temporaneo, per venerdì e sabato. Le temperature subiranno un ulteriore calo oggi nei valori massimi e nei prossimi giorni saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa, con valori diurni piuttosto contenuti. Le previsioni del tempo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 14 aprile 2025Tempo Previsto: al mattino nubi sula regione con deboli precipitazioni sparse, interrotte da fasi asciutte.

