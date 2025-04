Settimana Santa quando non si deve mangiare la carne e perché

Settimana Santa è una delle celebrazioni più importanti del Cristianesimo. Ha inizio con la Domenica delle Palme e comprende la passione, la morte sulla croce e la resurrezione di Gesù il terzo giorno successivo, ovvero la Domenica di Pasqua. In questo periodo sono previste speciali osservanze per i credenti, che comprendono anche il digiuno e l'astinenza. Ecco i giorni in cui, secondo la tradizione religiosa, non bisognerebbe mangiare carne, e perché.quando digiunare e astenersi dal mangiare carneLa pratica del digiuno, insieme con quella dell'astinenza, è regolata dal Codice di Diritto canonico. Il canone 1251 stabilisce che va osservata "l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza episcopale, in tutti i singoli venerdì dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l'astinenza e il digiuno, invece, il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore".

