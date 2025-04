Basta lunghe code fuori dalla questura Si trovino nuovi spazi per ufficio immigrati

Basta code davanti alla questura, occorre individuare nuovi spazi per l’ufficio immigrazione. È l’appello del Pd che oggi in consiglio comunale porterà in discussione una mozione a prima firma di Francesca Boni che impegna la giunta a collaborare con la questura per individuare nuovi spazi per l’ufficio immigrazione, al fine di eliminare le lunghe code e migliorare i servizi per i cittadini. "Vogliamo sottolineare l’urgenza di risolvere il problema delle lunghe attese per il rinnovo dei documenti di soggiorno – chiosa la Dem – una situazione che si protrae ormai da tempo. Questa problematica è comune anche in altre città italiane e vede le persone costrette ad affrontare lunghe code in piedi e all’aperto, in condizioni di disagio". Inoltre, si invita a valutare la possibilità di stipulare un protocollo d’intesa con la questura per adottare, congiuntamente con il Comune, ogni azione idonea a migliorare la risposta agli utenti. Ilrestodelcarlino.it - "Basta lunghe code fuori dalla questura. Si trovino nuovi spazi per ufficio immigrati" Leggi su Ilrestodelcarlino.it davanti alla, occorre individuareper l’immigrazione. È l’appello del Pd che oggi in consiglio comunale porterà in discussione una mozione a prima firma di Francesca Boni che impegna la giunta a collaborare con laper individuareper l’immigrazione, al fine di eliminare lee migliorare i servizi per i cittadini. "Vogliamo sottolineare l’urgenza di risolvere il problema delleattese per il rinnovo dei documenti di soggiorno – chiosa la Dem – una situazione che si protrae ormai da tempo. Questa problematica è comune anche in altre città italiane e vede le persone costrette ad affrontarein piedi e all’aperto, in condizioni di disagio". Inoltre, si invita a valutare la possibilità di stipulare un protocollo d’intesa con laper adottare, congiuntamente con il Comune, ogni azione idonea a migliorare la risposta agli utenti.

Potrebbe interessarti anche:

Niente più code per i permessi di soggiorno. "PrenotaFacile" per la questura di Arezzo

La questura di Arezzo dà avvio alla piattaforma “PrenotaFacile”, il nuovo sistema per la prenotazione e la gestione degli appuntamenti per i titoli di soggiorno relativi al settore dell’immigrazione.

Ne parlano su altre fonti Roreto / Traffico in tilt e lunghe code per un camion finito fuori strada. In fila per giorni, così il permesso è un'umiliazione. Maxi incidente in Fi-Pi-Li, traffico paralizzato e code di 8 km. Sindaco Brusnengo alle Poste: basta con le code fuori dagli uffici. La battaglia di Francesco: «Basta parlar male delle Poste: qui spazio per giovani e possibilità di far carriera». Stazione: a Santa Maria Novella lunghe code in attesa di un taxi.

Nota di ilrestodelcarlino.it: "Basta lunghe code fuori dalla questura. Si trovino nuovi spazi per ufficio immigrati" - "Basta code davanti alla questura, occorre individuare nuovi spazi per l’ufficio immigrazione". È l’appello del Pd che oggi in ...

Si apprende da msn.com: Lunghe code al freddo fuori dalla Questura, la denuncia del consigliere Lorenzo Vassena - “Persone fuori dal portone con cartoni e coperte in ... di via Leonardo Da Vinci dove la gente è obbligata a fare lunghe file sul marciapiede. “Raccogliamo le segnalazioni di cittadini ...

Nota di msn.com: Basta code dal medico: la visita si prenota - Basta code e lunghe ore di attesa. Da lunedì 18 novembre l’accesso agli ambulatori medici temporanei di Bollate e Passirana di Rho sarà solo su prenotazione. I cittadini rimasti senza medico ...