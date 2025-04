Juventusnews24.com - Montolivo sentenzia sul futuro di Tudor: «Se raggiunge l’obiettivo diventa difficile mandarlo via a meno che…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24elogia la Juve di: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sui bianconeri e sul nuovo mister IgorL’ex calciatore Riccardoha parlato Sky Calcio Club per analizzare il momento della Juve dopo l’ingresso disulla panchina bianconera e il possibiledel tecnico.PAROLE – «Sevia ache non ci sia una grande alternativa. Per esempio Antonio Conte o un nome così grande ma sennò perché dovrebbe essere messo in discussione».Leggi su Juventusnews24.com