Diciannovenne ucciso nel casertano fermato un minorenne per omicidio

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nella notte ha emesso un fermo nei confronti di un minore gravemente indiziato dell'omicidio di un giovane di Succivo, avvenuto alle prime ore del mattino di ieri all'interno di una sala slot nel comune di Cesa, in provincia di Caserta. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri del Gruppo di Aversa, il Diciannovenne sarebbe stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco che lo ha colpito alla giugulare. Sono ancora in corso indagini per ricostruire le esatte modalità del fatto e risalire al movente che avrebbe condotto al gesto. Il minore fermato è stato condotto presso il Centro di giustizia minorile Napoli in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.

it. Sul posto l’autorità giudiziaria; presente anche un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. . Il giovane è incensurato. I carabinieri stanno verificando se la morte possa essere legata al papà della fidanzata della vittima, che ha avuto una condanna per spaccio di stupefacenti ed è uscito da poco dal carcere.

