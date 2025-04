Ilnapolista.it - Conte ha fatto un capolavoro, al di là di come finirà. Ha la certezza che il Napoli vuole investire (Gazzetta)

haun, al di là di. Ha lache il)Ladello Sport sbattein prima pagina e scrive che votae che è pronto a restare. Nel pezzo, Vincenzo D’Angelo è meno esplicito.Ecco cosa scrive la:Crederci. Per non avere rimpianti. Perché in fondo mancano sette partite e l’Inter è ancora nel mirino. Sarà dura, durissima. Ma chi lo avrebbe detto un’estate fa, che alla fine solo ilavrebbe tenuto testa all’Inter nella corsa scudetto? Antoniohaun, al di là di. E non è un caso che il suo nome sia finito rapidamente associato alle big in crisi, in cerca di un nuovo comandante per ricostruire un progetto vincente. Voci normali, che fanno parte del giocodirebbe Antonio, che però non ha maicommenti in queste settimane.