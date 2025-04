Ilrestodelcarlino.it - ‘Nonna coraggio’ premiata. Fece arrestare i truffatori. Il "grazie" del Comune

Ildi Reggio ha premiato la signora Carla Mariani, 84 anni, che nel febbraio scorso sventò un tentativo di raggiro nei suoi confronti, facendo. Il presidente del consiglio comunale Matteo Iori l’ha convocato in Sala del Tricolore per consegnarle una pergamena nell’ambito del progetto ’’ da lui ideato, che riconosce i meriti dei cittadini in particolari situazioni. "Carla ha evitato che questopotessero ingannare altre persone – ha detto Iori – Dobbiamo ringraziare queste persone comuni, che scelgono di “non girarsi dall’altra parte” e con senso civico e in questo caso anche coraggio, si impegnano per fare la cosa giusta. La signora Carla, che ha un cervello e uno spirito d’animo eccezionali, non solo non è cascata nella truffa ma ha avvisato la polizia e intrattenuto ial telefono fino a quando non fossero arrestati.