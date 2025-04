Aggredisce nel negozio la sua ex Arrestato per stalking dai carabinieri

negozio di via Indipendenza, minacciandola e sferrando calci e pugni alla porta del magazzino dove si era rifugiata. L’uomo, un quarantenne pregiudicato, è stato Arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti dopo la richiesta di aiuto arrivata al 112 da parte della vittima. Che ha spiegato ai militari come simili atteggiamenti erano iniziati nel dicembre del 2023, legati alla gelosia morbosa di lui, aggravata anche dall’uso di sostanze stupefacenti. Condotte che avevano spinto la vittima, di 42 anni, a chiudere la relazione. Lui, però, aveva continuato a perseguitarla: diversi episodi, mai però denunciati prima. Fino all’altro giorno, quando l’uomo si è presentato nel negozio. Ed è scattato l’arresto, con il quarantenne ora alla Dozza. Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce nel negozio la sua ex. Arrestato per stalking dai carabinieri Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si è presentato sul posto di lavoro della ex, undi via Indipendenza, minacciandola e sferrando calci e pugni alla porta del magazzino dove si era rifugiata. L’uomo, un quarantenne pregiudicato, è statonegli scorsi giorni daidel Radiomobile, intervenuti dopo la richiesta di aiuto arrivata al 112 da parte della vittima. Che ha spiegato ai militari come simili atteggiamenti erano iniziati nel dicembre del 2023, legati alla gelosia morbosa di lui, aggravata anche dall’uso di sostanze stupefacenti. Condotte che avevano spinto la vittima, di 42 anni, a chiudere la relazione. Lui, però, aveva continuato a perseguitarla: diversi episodi, mai però denunciati prima. Fino all’altro giorno, quando l’uomo si è presentato nel. Ed è scattato l’arresto, con il quarantenne ora alla Dozza.

