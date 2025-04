Sport in tv oggi lunedì 14 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

oggi, lunedì 14 aprile, il mondo dello Sport volta pagina dopo una domenica da urlo e si immerge nella nuova settimana con una giornata che presenta diversi eventi interessanti. Prosegue ovviamente la stagione del grande tennis sulla terra battuta con due tornei ATP 500 (Barcellona e Monaco di Baviera), un WTA 500 (Stoccarda) ed un WTA 250 (Rouen).In campo subito un paio di azzurri nel day-1 del main draw con Matteo Arnaldi in Catalogna contro l’americano Sebastian Korda e con Lucia Bronzetti di scena sul rosso francese contro la padrona di casa qualificata Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Spazio anche per i Mondiali femminili di hockey su ghiaccio e sugli Europei di sollevamento pesi.Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseOcchi puntati a Riccione sulla seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in cui vedremo in azione alcuni big azzurri Come Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Sara Curtis nei 50 dorso. Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 14 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it Quest’14, il mondo dellovolta pagina dopo una domenica da urlo e si immerge nella nuova settimana con una giornata che presenta diversiinteressanti. Prosegue ovviamente la stagione del grande tennis sulla terra battuta con due tornei ATP 500 (Barcellona e Monaco di Baviera), un WTA 500 (Stoccarda) ed un WTA 250 (Rouen).In campo subito un paio di azzurri nel day-1 del main draw con Matteo Arnaldi in Catalogna contro l’americano Sebastian Korda e con Lucia Bronzetti di scena sul rosso francese contro la padrona di casa qualificata Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Spazio anche per i Mondiali femminili di hockey su ghiaccio e sugli Europei di sollevamento pesi.Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseOcchi puntati a Riccione sulla seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in cui vedremo in azione alcuni big azzurriNicolò Martinenghi nei 100 rana e Sara Curtis nei 50 dorso.

Potrebbe interessarti anche:

Sport in tv oggi (lunedì 7 aprile) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI Lunedì 7 aprile 2. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Spazio anche per il ciclismo con la tappa inaugurale del Giro dei Paesi Baschi, mentre in serata si disputeranno i posticipi della Serie A di calcio (Bologna-Napoli) e di basket (Treviso-Virtus Bologna).

Sport in tv lunedì 7 aprile : palinsesto e orari di tutti gli eventi

In serata spazio a quello che è un vero e proprio big match in Serie A: il Napoli va a Bologna. In campo ben tre italiani: si parte con Lorenzo Musetti, poi tocca a Matteo Berrettini ed infine a Fabio Fognini.

Sport in tv oggi (lunedì 7 aprile) : orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

50 Basket, NCAA: Houston-Florida (finale) – Diretta streaming su DAZN . 00 Tennis, ATP Montecarlo: primo turno (2° match sul centrale Lorenzo Musetti-Yunchaokete Bu, 3° match sul Campo dei Principi Matteo Berrettini-Mariano Navone, 4° match sul centrale Fabio Fognini-Francisco Cerundolo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 18.

Ne parlano su altre fonti Sport in tv oggi, lunedì 24 marzo 2025: il tennis da Miami, la serie C e il Giro di Catalogna. Roma-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari. Sport oggi in tv: la guida completa degli eventi di lunedì 3 febbraio. Dove vederli in tv e streaming. Sport in tv oggi, lunedì 7 aprile 2025: Serie A, basket e tennis. Juventus-Verona, dove vedere la partita in tv: gli orari. Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 30^ giornata.

Come scrive oasport.it: Sport in tv oggi (lunedì 7 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, lunedì 7 aprile, la nuova settimana si apre con una giornata non troppo ricca che presenta comunque diversi eventi sportivi stimolanti per i ...

Come scrive oasport.it: Sport in tv oggi (lunedì 31 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, lunedì 31 marzo, comincia una nuova settimana di sport con una giornata abbastanza interessante in chiave azzurra. Focus sui Campionati ...

Secondo libero.it: Programmi Tv - Lunedi - Sport - Amici di Maria De Filippi Uomini e Donne Grande Fratello Isola dei Famosi Beautiful Verissimo Le Iene Un posto al sole Pomeriggio Cinque Mattino Cinque La vita in ...