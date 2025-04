Vinitaly 2025 i nostri assaggi | i bianchi

Ilgiornale.it - Vinitaly 2025, i nostri assaggi: i bianchi Leggi su Ilgiornale.it Seconda puntata delle migliori etichette degustate durante la fiera veronese, molte delle quali dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi un Sauvignon piemontese di Parusso, uno Chardonnay Trentino (La Vis), un Etna Doc di Benanti, un Soave Classico di Suavia, il Torre di Giano 62 di Lungarotti, il Pinot Bianco tedesco di Noll e un bianco toscano a base Trebbiano di Dievole

Vinitaly 2025 - i nostri assaggi : le bollicine

Partiamo oggi con le note di degustazione delle etichette da noi degustate alla kermesse veronese. Oggi la Cuvée del Fondatore di Ca’ Rovere, il ViaVenti di Masottina, il Rive di Santo Stefano millesimato di Mionetto, il Franciacorta CruPerdu Grande Annata 2016 di Castello Bonomi, il Ruggeri Ladaltempo e il vino alla spina di Montelvini per i consumatori più contemporanei.

Young to Young 2025 : giovani vignaioli al Vinitaly

Si chiama Young to Young…. Nel cuore del Vinitaly, tra i padiglioni ricolmi di profumi, calici e visioni enologiche, c’è uno spazio dove il vino si racconta in modo diverso.

Divino etrusco presentato al Vinitaly - 40 cantine da tutto il centro Italia per l'edizione 2025

Saranno oltre 40 le. . . È stata presentata in anteprima nei nuovi spazi del padiglione Lazio a Vinitaly 2025, lo scorso 8 aprile, la 19esima edizione del DiVino Etrusco, la manifestazione che animerà il centro storico di Tarquinia da giovedì 21 a domenica 24 agosto e da giovedì 28 a sabato 30 agosto.

