Gran finale per Grisù 451 Mille presenze al festival Vincono Antani e Mascetti

Mille persone, trenta ospiti, venti volontari, quindici partner economici del territorio, cinquanta ragazze e ragazzi del liceo Carducci – accompagnati dalle insegnanti Silvia Balzani e Silvana Maria Baroni – e oltre 50 romanzi presentati al concorso. Sono questi i numeri dei quattro giorni di Grisù 451 - festival delle Parole che si è chiuso ieri con l’assegnazione del primo premio del concorso per romanzi editi a Corrado Antani & Ettore Mascetti, con Il mare non dimentica (Golem Edizioni). "Sarà difficile individuare il vincitore" aveva dichiarato il presidente della giuria, lo scrittore Paolo Regina, prima della presentazione dei sei finalisti alla Delizia del Verginese a Portomaggiore. E così è stato, con i giurati che hanno deciso di assegnare la menzione speciale a Lorenzo Sartori che ha presentato Il nido del pettirosso (Fazi Editore). Ilrestodelcarlino.it - Gran finale per Grisù 451. Mille presenze al festival. Vincono Antani e Mascetti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un pubblico di oltrepersone, trenta ospiti, venti volontari, quindici partner economici del territorio, cinquanta ragazze e ragazzi del liceo Carducci – accompagnati dalle insegnanti Silvia Balzani e Silvana Maria Baroni – e oltre 50 romanzi presentati al concorso. Sono questi i numeri dei quattro giorni di451 -delle Parole che si è chiuso ieri con l’assegnazione del primo premio del concorso per romanzi editi a Corrado& Ettore, con Il mare non dimentica (Golem Edizioni). "Sarà difficile individuare il vincitore" aveva dichiarato il presidente della giuria, lo scrittore Paolo Regina, prima della presentazione dei sei finalisti alla Delizia del Verginese a Portomaggiore. E così è stato, con i giurati che hanno deciso di assegnare la menzione speciale a Lorenzo Sartori che ha presentato Il nido del pettirosso (Fazi Editore).

Potrebbe interessarti anche:

Giornata del Mare e della Cultura Marina : oltre mille studenti a Salerno - il bilancio

L’evento, promosso dall’Associazione dei Circoli Nautici della. . Una splendida mattinata di sole e oltre mille studenti provenienti da tutta la Campania hanno animato la quarta edizione della Giornata del Mare e della Cultura Marina, tenutasi negli spazi antistanti la Stazione Marittima di Salerno.

"Una mano sul cuore" - a Livorno oltre mille studenti a lezione di primo soccorso

Sono stati circa 1100 gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici di Livorno Itis Galilei, Vespucci-Colombo ed Enriques, coinvolti nel progetto "Una mano sul cuore", realizzato grazie alla collaborazione fra l'Asl Toscana nord ovest e società nazionale salvamento e finalizzato a.

Futuramente 2025 : per la seconda edizione attesi oltre mille studenti a Milano all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Le Metaversiadi arrivano a futuramente Un’area speciale sarà dedicata alla seconda edizione delle Metaversiadi, il format innovativo ideato da Itaca (la start-up del network FMTS Group pioniera della formazione immersiva, con l’utilizzo di visori e simulatori di VR/AR e Mixed Reality) che integra la gamification nei percorsi educativi.

Ne parlano su altre fonti Gran finale per Grisù 451. Mille presenze al festival. Vincono Antani e Mascetti. Grisù 451, Corrado Antani & Ettore Mascetti vincono il concorso per romanzi editi. Grande successo per Grisù 451 - Festival delle Parole, oltre 300 persone nelle prime due giornate. Festival delle parole - Grisù 451, attesa per la proclamazione del vincitore. Grisù 451. Il giorno delle premiazioni. Parte il Festival di Factory Grisù, a Ferrara quattro giorni speciali tra autori e libri.

Secondo ansa.it: A Ferrara il festival letterario Grisù451 con Barbato e Zancan - all'interno del Consorzio Factory Grisù, struttura ricavata dall'omonima associazione all'interno dell'ex caserma dei vigili del fuoco. Il festival, entrato nella Rete Pym per la difesa ...

Secondo ilrestodelcarlino.it: Vita con Lloyd, giardino del tempo: "Io, tra Guareschi e Piero Chiara" - Torna, per la terza edizione, il festival delle parole Grisù 451 che, da oggi fino a domenica, porterà in città scrittori, giornalisti e musicisti, con lo scopo di esplorare la letteratura in ...