Lo Spettro Autistico | Diagnosi Approcci e Sostegno

Spettro Autistico: Diagnosi, Approcci e Sostegno Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it L’autismo è un diverso modo di abitare il mondo, uno sguardo che sa cogliere quei dettagli invisibili agli altri, un linguaggio che danza tra silenzi e meraviglie. È come un’alba interiore, intensa ed unica per ogni bambino che la porta dentro. In questa puntata della rubrica CONNESSIONI – Sguardi sul sociale analizzeremo l’autismo con l’aiuto . LoIl Blog di Giò.

“Disturbi dello spettro autistico” : poca assistenza e servizi per gli adulti

Poca assistenza e servizi per gli adulti, anche se giovani, affetti da autismo. . È emerso anche questo dall'incontro - dedicato ai “Disturbi dello spettro autistico” - svoltosi nella sala Geraci dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella.

“I disturbi dello spettro autistico” : convention con numerosi esperti a confronto

Durante l’incontro, organizzato sotto la direzione del. . . Si parlerà dei “Disturbi dello spettro autistico” al convegno promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, in programma sabato 12 aprile dalle 8:30, nella sala Geraci di via Picone, sede dell’Ordine.

Matteo contro lo spettro autistico : presentazione e laboratorio di fumetto

Segue il laboratorio "Come nasce un fumetto" a cura dell’autore. . “Matteo contro lo spettro autistico” (ediz. Sabato 12 aprile 2025 alle ore 18,30, presso la Biblioteca Lucrezia Iurlo, Giuseppe Sansone presenterà il suo libro/fumetto “Matteo contro lo spettro autistico” edizione integrale.

