Sassuolo promosso in Serie A | ritorno tra i big dopo un solo anno di Serie B

Sassuolo torna ufficialmente in Serie A! dopo un solo anno di purgatorio in Serie B, i neroverdi conquistano la promozione matematica grazie al pareggio dello Spezia contro il Mantova (2-2) nella 33ª giornata di campionato. I liguri sono stati raggiunti da un gol al 94', risultato che consegna la certezza del ritorno nella massima Serie alla squadra emiliana.Promozione Sassuolo: la situazione in classifica Serie BCon 75 punti conquistati, il Sassuolo è matematicamente primo in classifica:Sassuolo: 75 puntiPisa: 66 puntiSpezia: 59 puntiCon 5 giornate ancora da disputare, né il Pisa né lo Spezia possono più raggiungere la capolista.Un ritorno in Serie A atteso e meritatoIl club emiliano, retrocesso al termine della stagione 2023/2024, ritorna subito in Serie A nel 2025, dimostrando solidità, organizzazione e continuità di rendimento.

