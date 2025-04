Bombe sull’ultimo ospedale di Gaza un medico a Fanpage | Situazione pessima non abbiamo medicine né letti

Gaza del dottor Mohammed Abu Sabla dopo l'ultimo attacco sull'ospedale al Ahli. Leggi su Fanpage.it "Siamo costretti ad operare in una città fantasma e l’esercito israeliano minaccia di morte persino i fantasmi”, la testimonianza dadel dottor Mohammed Abu Sabla dopo l'ultimo attacco sull'al Ahli.

Intanto, mentre la popolazione della Striscia fatica a causa della malnutrizione e dei continui raid, l'Idf prosegue la sua avanzata. . ah, cittadina.

com/qW7XGVFJJe — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 13, 2025 . twitter. Alcuni video diffusi sui social mostrano violente esplosioni e la scena che ne è seguita: tende bruciate, macerie e barelle abbandonate.

Tantissime persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Ahmed Mansour, il giornalista che era stato gravemente ferito e ustionato nell’attacco israeliano alla tenda dei reporter nel cortile dell’ospedale Nasser, a […] The post Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti first appeared on il manifesto.

