Gout Gout corre i 200 metri in 1984 | il 17enne australiano supera il tempo di Usain Bolt ma il vento lo penalizza

Gout Gout è il nuovo fenomeno mondiale della velocità. Il 17enne velocista australiano ha stupito il mondo dell'atletica correndo i 200 metri in 19"84 ai campionati nazionali australiani, facendo meglio di Usain Bolt alla sua età. Tuttavia, il suo straordinario tempo non sarà omologato per via del vento a favore di 2,2 m/s, appena sopra il limite consentito (2 m/s).Gout Gout, il talento australiano che fa già tremare i recordNato il 29 dicembre 2007 a Ipswich, in Australia, da genitori originari del Sudan del Sud, Gout Gout si è avvicinato inizialmente al calcio, ispirato da Cristiano Ronaldo, per poi passare all'atletica. In pochi mesi è diventato il nome più caldo tra i giovani sprinter mondiali.I record precoci di Gout GoutGià nel dicembre 2023, durante l'Australian All Schools Championships in Queensland, Gout aveva corso i:100 metri in 10"04 (tempo non valido per vento oltre i limiti),200 metri in 20"04, cancellando il primato nazionale U18 di Peter Norman (20"06).

Gout Gout meglio di Bolt - a 17 anni vola nei 200 metri – Video

Il 17enne fenomeno australiano ha trionfato nei campionati nazionali correndo in 19''84 nella finale dei 200 metri. (Adnkronos) – Gout Gout vola e nei 200 metri batte… Usain Bolt.

Gout Gout a 17 anni corre i 100 metri sotto i 10 secondi - ma il nuovo record viene invalidato

Ed è qui che arriva la vera sorpresa: la sua prestazione è stata persino più veloce del miglior tempo di Usain Bolt a 16 anni, che corse i 200 metri in 20,13 secondi, ma non migliore dei 19,84 secondi stabiliti dell’americano Erriyon Knighton nella classifica Under 18 di tutti i tempi.

