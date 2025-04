Cade in motocross Ferito un 61enne

motocross ha rischiato di provocare conseguenze molto gravi a un uomo di 61 anni, reggiano residente a Novellara. L’incidente si è verificato alla pista di motocross di via Sant’Antonio a Viadana di Mantova, nel pomeriggio di sabato. Verso le 14 è scattato l’allarme al 118, che ha fatto intervenire l’ambulanza. La caduta sarebbe stata favorita dallo scoppio improvviso del pneumatico anteriore della moto. Dopo le prime cure il 61enne è stato trasportato all’ospedale Poma di Mantova. Nonostante un’iniziale preoccupazione, l’uomo è sempre rimasto cosciente e non risulta in pericolo di vita. Ilrestodelcarlino.it - Cade in motocross. Ferito un 61enne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una rovinosa caduta sulla pista diha rischiato di provocare conseguenze molto gravi a un uomo di 61 anni, reggiano residente a Novellara. L’incidente si è verificato alla pista didi via Sant’Antonio a Viadana di Mantova, nel pomeriggio di sabato. Verso le 14 è scattato l’allarme al 118, che ha fatto intervenire l’ambulanza. La caduta sarebbe stata favorita dallo scoppio improvviso del pneumatico anteriore della moto. Dopo le prime cure ilè stato trasportato all’ospedale Poma di Mantova. Nonostante un’iniziale preoccupazione, l’uomo è sempre rimasto cosciente e non risulta in pericolo di vita.

