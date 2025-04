Mario Vargas Llosa morto il premio Nobel per la letteratura | aveva 89 anni Le nozze con la zia acquisita la lite a pugni con Garcia Marquez

Nel 2010 fu insignito del Nobel per aver raccontato la "cartografia delle strutture del potere" e per aver descritto "l'immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

(Adnkronos) – Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile all'età di 89 anni a Lima, dove era tornato a vivere da qualche mese.

