L’oroscopo di oggi lunedì 14 aprile 2025 | le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di oggi, lunedì 14 aprile 2025 la Luna calante in Scorpione allenta le tensioni e amplifica la sensibilità. Il segno fortunato é lo Scorpione e il segno sfortunato il Leone: le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Leggi su Fanpage.it Neldi14la Luna calante in Scorpione allenta le tensioni e amplifica la sensibilità. Ilfortunato é lo Scorpione e ilsfortunato il Leone: lepersu amore, lavoro e fortuna.

Giornata “salvifica”, giusto in tempo potremo scovare una bolletta inevasa. Usiamo l’inventiva per affrontare tutto con più serenità e leggerezza. Risolviamo un acciacco che ci tormenta attraverso cure specialistiche mirate.

Ariete Lunedì in cui la determinazione tipica del tuo segno incontra una sottile malinconia. La Luna in Pesci, alle spalle del tuo.

. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

