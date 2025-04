Aborto in Emilia-Romagna | tutte le strutture dove può essere praticato

strutture (ospedali, consultori e ambulatori) dove può essere praticata l’interruzione volontaria di gravidanza (ai sensi della legge 194/78), è stata pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità. Un passo senza dubbio importante per le donne che intendono avvalersi di questo diritto e che ora sanno a quale struttura, più vicina a loro, rivolgersi. Le strutture in Emilia-Romagna Sono 40 in tutto il territorio ragionale. Di seguito la mappa: ospedale Guglielmo da Saliceto (Piacenza), ospedale Castel San Giovanni (San Giovanni, Piacenza), ospedale Fidenza (Parma), ospedale Franchini (Montecchio, Reggio Emilia), ospedale Sant’Anna (Castelnovo ne’ Monti, Reggio Emilia), arcispedale Santa Maria Nuova (Reggio Emilia), ospedale Ramazzini (Carpi, Modena), ospedale Santa Maria Bianca (Mirandola, Modena), ospedale Vignola (Modena), ospedale civle Santa Maria della Scala (Imola, Bologna), ospedale Maggiore (Bologna), ospedale Costa (Porretta Terme, Bologna), stabilimento ospedaliero Santissima Annunziata (Cento, Ferrra), ospedale degli Infermi (Faenza, Ravenna), ospedale Morgagni-Pierantoni (Forlì), ospedale Bufalini (Cesena), ospedale Infermi (Rimini), nuovo ospedale Civile (Sassuolo, Modena), ospedale Cervesi (Cattolica), Casa di cura città di Parma (Parma), ospedale privato Domus Nova (Ravenna), Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Parma), Azienda ospedaliero-universitaria di Modena (Modena), Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara (Ferrara), Policlinico Sant’Orsola (Bologna), Consultorio Parma centro (Parma), Consultorio di Carpi (Carpi), Consultorio familiare di Modena (Modena), Consultorio Riccione (Riccione), Salute Donna presso stabilimento ospedaliero Santissima Annunziata (Centom Ferrara), ospedale di Ravenna – poliambulatorio (Ravenna), Centro socio-sanitario 2 Consultorio (Ravenna), ospedale Maggiore – ambulatorio (Bologna), ospedale Rimini – poliambulatori (Rimini), Azienda ospedaliera Parma – ambulatori (Parma), Azienda ospedaliera Ferrara – ambulatori (Ferrara), Consultorio familiare di San Giovanni in Persiceto (San Giovanni in Persiceto, Bologna), Distretto Piacenza – Consultorio familiare (Piacenza), Consultorio familiare Scandiano (Scandiano, Reggio Emilia). Ilrestodelcarlino.it - Aborto in Emilia-Romagna: tutte le strutture dove può essere praticato Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 14 aprile 2025 – Il primo elenco ufficiale delle(ospedali, consultori e ambulatori)puòpraticata l’interruzione volontaria di gravidanza (ai sensi della legge 194/78), è stata pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità. Un passo senza dubbio importante per le donne che intendono avvalersi di questo diritto e che ora sanno a quale struttura, più vicina a loro, rivolgersi. LeinSono 40 in tutto il territorio ragionale. Di seguito la mappa: ospedale Guglielmo da Saliceto (Piacenza), ospedale Castel San Giovanni (San Giovanni, Piacenza), ospedale Fidenza (Parma), ospedale Franchini (Montecchio, Reggio), ospedale Sant’Anna (Castelnovo ne’ Monti, Reggio), arcispedale Santa Maria Nuova (Reggio), ospedale Ramazzini (Carpi, Modena), ospedale Santa Maria Bianca (Mirandola, Modena), ospedale Vignola (Modena), ospedale civle Santa Maria della Scala (Imola, Bologna), ospedale Maggiore (Bologna), ospedale Costa (Porretta Terme, Bologna), stabilimento ospedaliero Santissima Annunziata (Cento, Ferrra), ospedale degli Infermi (Faenza, Ravenna), ospedale Morgagni-Pierantoni (Forlì), ospedale Bufalini (Cesena), ospedale Infermi (Rimini), nuovo ospedale Civile (Sassuolo, Modena), ospedale Cervesi (Cattolica), Casa di cura città di Parma (Parma), ospedale privato Domus Nova (Ravenna), Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Parma), Azienda ospedaliero-universitaria di Modena (Modena), Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara (Ferrara), Policlinico Sant’Orsola (Bologna), Consultorio Parma centro (Parma), Consultorio di Carpi (Carpi), Consultorio familiare di Modena (Modena), Consultorio Riccione (Riccione), Salute Donna presso stabilimento ospedaliero Santissima Annunziata (Centom Ferrara), ospedale di Ravenna – poliambulatorio (Ravenna), Centro socio-sanitario 2 Consultorio (Ravenna), ospedale Maggiore – ambulatorio (Bologna), ospedale Rimini – poliambulatori (Rimini), Azienda ospedaliera Parma – ambulatori (Parma), Azienda ospedaliera Ferrara – ambulatori (Ferrara), Consultorio familiare di San Giovanni in Persiceto (San Giovanni in Persiceto, Bologna), Distretto Piacenza – Consultorio familiare (Piacenza), Consultorio familiare Scandiano (Scandiano, Reggio).

Ne parlano su altre fonti Aborto in Emilia-Romagna: tutte le strutture dove può essere praticato. Interruzione di gravidanza a domicilio: arriva il "sì" dell'Emilia-Romagna. Aborto farmacologico, in Emilia-Romagna via libera alla seconda pillola a domicilio con assistenza in…. Da ieri in Emilia-Romagna via libera all’aborto a domicilio. [BOLOGNA] ABORTO NEGATO, VIOLENZA DI STATO: RIFINANZIARE I CONSULTORI SUBITO, ABORTO LIBERO SICURO E GRATUITO, RU486 IN TUTTI I CONSULTORI!. Elezioni Emilia Romagna, i programmi dei candidati a confronto.

Nota di vanityfair.it: Aborto, la prima mappa delle strutture dove si può effettuare un’interruzione volontaria di gravidanza in Italia - Rilasciato dall’Istituto Superiore di Sanità è il primo elenco ufficiale. Contiene anche dati sugli aborti effettuati in ogni presidio regione per regione, ma mancano quelli relativi all’obiezione di ...

Si apprende da msn.com: Aborto, pubblicata sul sito dell’Iss la prima mappa delle strutture italiane. «Ma mancano i dati sui medici obiettori» - Il progetto, nato nel 2022, vede finalmente la luce: si possono trovare, per ospedali e cliniche di ogni regione, il numero totale di Ivg (interruzioni volontarie di gravidanza) effettuate nelle strut ...

Riporta corrieredibologna.corriere.it: Come funziona il 112 che sarà attivo in Emilia-Romagna dall' 1 aprile: le info e cosa sapere sul numero unico per le emergenze - Dall'1 aprile sarà attivo in tutta l'Emilia-Romagna il numero unico per le emergenze 112. Ecco come funziona. Resteranno attivi anche gli altri numeri ...