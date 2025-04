Lapresse.it - Morto Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura

Lo scrittore peruvianoper la, èall’età di 89 anni. Lo ha annunciato il figlio. “E’ con profondo dolore che annunciamo che nostro padre,, è mancato serenamente oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia”, si legge in una lettera firmata dai figli Alvaro, Gonzalo e Morgana, pubblicata sul profilo X di Alvaro. It is with deep sorrow that we announce that our father,, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family.@morganavll pic.twitter.com/c6HgEfyaIe— Álvaro(@AlvaroLl) April 14, 2025“La sua scomparsa rattrista parenti, amici e i suoi lettori di tutto il mondo, ma speriamo che possano trovare conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita lunga, avventurosa e fruttuosa e che lascia dietro di sé un’opera che sopravvivrà”.