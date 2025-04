Corriere dello Sport | Conte alimenta la rincorsa

La prima vera insidia di questo finale di stagione per il Napoli si chiama Empoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, stasera alle 20.45 al Maradona la squadra di Antonio Conte dovrà affrontare una gara tutt'altro che semplice contro un avversario che si gioca la salvezza, con il "coltello tra i denti". Terzultimi in classifica, i toscani hanno raccolto soltanto cinque punti nelle ultime sedici giornate, e venderanno cara la pelle.Conte lo sa bene: «Tutti si giocano qualcosa, anche noi dobbiamo avere il coltello tra i denti. Non possiamo permetterci cali di tensione come contro Milan e Bologna». Il tecnico carica l'ambiente e rilancia il messaggio: «Questa deve essere una bella pressione. Siamo l'antagonista diretta dell'Inter e dobbiamo andare oltre i nostri limiti».

Un digiuno di 64 giorni che, come evidenzia Mandarini, ha coinciso con la flessione nei risultati del Napoli. Eppure, come ricorda ancora Mandarini, il brasiliano è uno dei pochi in rosa capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e inventare assist dal nulla: il suo impatto positivo nei mesi scorsi è testimoniato dalle sette vittorie e due pareggi collezionati dal Napoli con lui in campo in pianta stabile.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i numeri evidenziano anche la necessità di un cambio di marcia da parte dei protagonisti della prima linea: Lukaku, Neres e Politano sono chiamati a rispondere presente, così come eventuali alternative come Raspadori o Simeone.

