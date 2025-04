Ilrestodelcarlino.it - Lunetta Gamberini, parlano i residenti: "Da mesi in balia di ragazzini molesti"

Se ci siano deidietro la violenta rapina a danno di un trentenne in via degli Orti è una questione che stanno cercando di appurare le indagini della polizia. Ma è certo che nella zona esiste un problema legato alla presenza di un nutrito gruppo di giovanissimi. Al commissariato Bolognina Pontevecchio, lo stesso che sta ora lavorando sull’aggressione di sabato notte, nelle scorse settimane, è arrivata la denuncia da parte deidi un condominio di via Dagnini, che lamentavano vandalismi e ‘problemi di convivenza’ con una ventina di, molto giovani, tra i 15 e 16 anni. "Non abitano qui, alcuni arrivano anche da San Lazzaro e Rastignano – spiega uno dei–, ma dabazzicano la zona. Si ritrovano alle cinque del pomeriggio e, se non c’è scuola la mattina dopo, stanno qui anche fino all’una".