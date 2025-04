Ilrestodelcarlino.it - Modena Fiere, l’attacco di FdI: "Un piano di rilancio? Presentatelo"

"E’ già pronto unsuldi". Così si è espresso il’ad dell’ente modenese Marco Momoli, a proposito del futuro della struttura di via Virgilio. Ma le paura e le preoccupazioni per il quartiere fieristico, con la Fiera di Bologna che attrae risorse ed eventi, ci sono ancora. Tra i preoccupati c’è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "Partiamo dal presupposto cardine di tutta questa vicenda - dichiara Negrini -è stata condotta in uno stato di irreversibilità dalle politiche fallimentari del Partito Democratico. Sono anni che la sinistra modenese ha deciso di non opporsi al decentramento a favore della città di Bologna, svuotando letteralmentedi eventi fieristici centrali come lo Skipass, Play e Champagne Experience solo per citarne alcuni.