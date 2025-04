Dailyshowmagazine.com - “L’ultima ape”: il cortometraggio di Barricalla premiato per il suo messaggio ambientale al Premio Film Impresa 2025

ape”, ilanimato prodotto dae realizzato dallo studio torinese Mu, ha ottenuto una menzione speciale al. Il prestigioso riconoscimento, assegnato da Unindustria, valorizza i contenuti audiovisivi d’che coniugano creatività e comunicazione aziendale.Un progetto innovativo per parlare di ambiente e rifiuti speciali“ape” affronta in modo originale e toccante temi ambientali urgenti come:la tutela delle api, fondamentali per la biodiversità;la lotta alle ecomafie;la necessità di impianti sicuri per lo smaltimento dei rifiuti speciali;la promozione di stili di vita sostenibili., azienda leader in Italia nello smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, si conferma così non solo presidio, ma anche promotore di una comunicazione green consapevole e accessibile.