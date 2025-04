24 volte più potente della bomba di Hiroshima Prende forma l' atomica di Trump

bomba nucleare Usa progettata contro obiettivi strategici. Ma Trump punta a un'intesa globale per ridurre gli arsenali Ilgiornale.it - "24 volte più potente della bomba di Hiroshima". Prende forma "l'atomica di Trump" Leggi su Ilgiornale.it La B61-13 sarà pronta entro l’anno fiscale:nucleare Usa progettata contro obiettivi strategici. Mapunta a un'intesa globale per ridurre gli arsenali

Per Karim Bitar, docente di studi mediorientali presso l'universita' Sciences Po di Parigi, i negoziati "non si concentreranno esclusivamente sul programma nucleare, ma includeranno la cessazione del sostegno dell'Iran ai suoi alleati regionali", una richiesta già avanzata da tempo dagli alleati degli Stati Uniti nel Golfo.

Ma nel retroscena politico si parla già di un possibile riassetto interno alla Casa Bianca, con l’obiettivo di blindare le informazioni sensibili e limitare le fughe.

“Non prendono le nostre auto, ma noi prendiamo milioni delle loro. Tanto è bastato per provocare una reazione dei mercati internazionali, che in pochi minuti hanno limato le perdite.

