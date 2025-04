Oroscopo settimanale dal 14 al 20 aprile

Oroscopo settimanale più sincero della galassia: quello che vi dice le cose come stanno, senza zuccherini cosmici né carezze astrali. Le stelle non mentono. ma ogni tanto ridono di voi. E questa settimana, ridono parecchio. Allacciate le cinture zodiacali: si parte. Ariete(21 marzo – 19 aprile)La tua settimana sarà un mix tra un lancio di coriandoli e una rissa in un pub irlandese. Energia a mille, diplomazia a -12. Cerca di non litigare con tutti: anche se hai ragione (e tu credi di averla sempre), ogni tanto il silenzio è una forma d'intelligenza. Spoiler: tu lo pratichi poco. Toro(20 aprile – 20 maggio)Le stelle ti vedono testardo come una capra in autostrada. Hai voglia di stabilità, ma la vita ti lancia imprevisti come se fosse un gioco dell'oca impazzito.

