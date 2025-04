Presidio di sicurezza non chiudete la stazione dei carabinieri

carabinieri sono presìdi fondamentali per la sicurezza e la legalità del territorio, e per questo è importante preservarle. Il progetto di togliere questo Presidio a Ussita va contro ogni logica di sicurezza e controllo di tutto il perimetro comunale che conta ben 17 frazioni, a fronte delle 11 frazioni del vicino comune di Visso dove la locale stazione dei carabinieri andrebbe a coprire anche di Ussita". Così la segretaria di Federcontribuenti Marche, Maria Teresa Nori, sulla ventilata ipotesi della chiusura del Presidio di Ussita. "Un Presidio di legalità che è fondamentale, perché copre un territorio molto vasto ed è l'unico punto di riferimento per la sicurezza".

