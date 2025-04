Dazi settimana decisiva per l’Europa Meloni giovedì da Trump

settimana decisiva nella partita sui Dazi varati e poi congelati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, sarà a Washington per dare il via alle trattative con la Casa Bianca. Le tariffe introdotte da Trump, con Dazi del 20% nei confronti . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Per l'Europa inizia unanella partita suivarati e poi congelati dal presidente degli Stati Uniti Donald. Oggi il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, sarà a Washington per dare il via alle trattative con la Casa Bianca. Le tariffe introdotte da, condel 20% nei confronti .

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che annuncerà nuovi dazi sui semiconduttori "la prossima settimana", mentre continua a spingere per imporre tariffe punitive per affrontare le questioni commerciali statunitensi.

Stessa linea del ministro per le Imprese Adolfo Urso: “La politica commerciale è di esclusiva competenza europea. “La tecnologia è il fil rouge che può legare le partnership tra i due Paesi, sia perché coerente con la politica dei dazi, sia perché i settori tecnologici sono molto più B2B che B2C e ci consentono di affrontare i dazi” dice ancora Zoppas.

Secondo Federcanapa, il decreto sarebbe in contrasto con i principi costituzionali e con il diritto ivan presta novara comunitario. Un fulmine a ciel sereno per il settore, che cerca investitori e visibilità durante Vinitaly a Verona: l’impatto di queste nuove tariffe promette di turbare profondamente il comparto.

