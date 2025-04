Marchegiani sul confronto Thiago Motta-Tudor | Se cambi allenatore è ovvio che ne prendi uno con idee diverse ecco il motivo

Marchegiani elogia la Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni dell'ex calciatore sui bianconeri e sul nuovo mister Igor Tudor

L'ex calciatore Luca Marchegiani ha parlato Sky Calcio Club per analizzare il momento della Juve dopo l'ingresso di Tudor sulla panchina bianconera e il possibile futuro del tecnico.

PAROLE – «È un modo di giocare diverso ma se tu cambi allenatore, per provare a cambiare la stagione è normale che prendi un allenatore che ha idee diverse e che cerca di sfruttare giocatori in maniera diversa».

