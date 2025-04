Dieci imputati processo alla ’ndrangheta in Brianza

processo per gli ultimi imputati dell’ultima grossa operazione ritenuta anche l’ennesimo colpo contro la ‘ndrangheta in Brianza. Una decina di nomi alla sbarra per accuse che vanno dall’estorsione all’acquisizione indebita di esercizi pubblici, con la pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia Sara Ombra a rappresentare l’accusa in aula. L’indagine dei carabinieri di Monza è quella culminata nel 2020 nell’operazione Freccia che era tornata a riaccendere il faro su alcune famiglie originarie di Vibo Valentia accusate di gestire le cosche radicate a Seregno dopo la scure dell’inchiesta Infinito. Ditte di sicurezza privata imposte con la forza ai gestori di bar e discoteche, scelta delle postazioni per venditori ambulanti e risoluzione di eventuali “controversie“, oltre allo spaccio di droga, all’usura e al recupero crediti. Ilgiorno.it - Dieci imputati, processo alla ’ndrangheta in Brianza Leggi su Ilgiorno.it A quasi cinque anni dagli arresti, entra nel vivo al Tribunale di Monza ilper gli ultimidell’ultima grossa operazione ritenuta anche l’ennesimo colpo contro la ‘ndrangheta in. Una decina di nomisbarra per accuse che vanno dall’estorsione all’acquisizione indebita di esercizi pubblici, con la pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia Sara Ombra a rappresentare l’accusa in aula. L’indagine dei carabinieri di Monza è quella culminata nel 2020 nell’operazione Freccia che era tornata a riaccendere il faro su alcune famiglie originarie di Vibo Valentia accusate di gestire le cosche radicate a Seregno dopo la scure dell’inchiesta Infinito. Ditte di sicurezza privata imposte con la forza ai gestori di bar e discoteche, scelta delle postazioni per venditori ambulanti e risoluzione di eventuali “controversie“, oltre allo spaccio di droga, all’usura e al recupero crediti.

