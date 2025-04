Giappone contro i dazi USA | Ishiba avverte sui rischi per l’economia globale

Giapponese Shigeru Ishiba ha duramente criticato le politiche commerciali degli Stati Uniti, avvertendo che i dazi imposti dall’amministrazione del presidente Donald Trump rischiano di destabilizzare l’ordine economico mondiale. Durante un’audizione al Parlamento di Tokyo, Ishiba ha comunque ribadito la volontà del Giappone di mantenere un dialogo aperto con Washington, sia in ambito commerciale che in materia di sicurezza.Il premier ha sottolineato la necessità di comprendere non solo la logica, ma anche le motivazioni emotive che guidano le decisioni della Casa Bianca. Pur escludendo per ora l’adozione di un bilancio supplementare, Ishiba ha garantito che il governo Giapponese è pronto a intervenire rapidamente per limitare gli effetti negativi delle misure statunitensi sull’economia nazionale. Laprimapagina.it - Giappone contro i dazi USA: Ishiba avverte sui rischi per l’economia globale Leggi su Laprimapagina.it Il primo ministrose Shigeruha duramente criticato le politiche commerciali degli Stati Uniti,ndo che iimposti dall’amministrazione del presidente Donald Trumpano di destabilizzare l’ordine economico mondiale. Durante un’audizione al Parlamento di Tokyo,ha comunque ribadito la volontà deldi mantenere un dialogo aperto con Washington, sia in ambito commerciale che in materia di sicurezza.Il premier ha sottolineato la necessità di comprendere non solo la logica, ma anche le motivazioni emotive che guidano le decisioni della Casa Bianca. Pur escludendo per ora l’adozione di un bilancio supplementare,ha garantito che il governose è pronto a intervenire rapidamente per limitare gli effetti negativi delle misure statunitensi sulnazionale.

Potrebbe interessarti anche:

Shigeru Ishiba in Usa : missione per discutere i dazi di Trump sul Giappone

"Dobbiamo sottolineare chiaramente che il Giappone non sta facendo nulla di ingiusto", ha detto Ishiba durante una sessione parlamentare, definendo "estremamente spiacevole" l'imposizione dei dazi del 24% da parte di Trump, in particolare sul comparto auto, un settore chiave per la nazione.

Dazi - il premier giapponese Ishiba : “Sono una crisi nazionale”. La Borsa di Tokyo perde oltre il 3%

I dazi imposti da Donald Trump a Washington si riverberano sull’estremo oriente. Le misure americane “possono essere definite una crisi nazionale e il governo sta facendo del suo meglio con tutte le parti” per ridurne l’impatto, ha affermato il primo ministro nipponico Shigeru Ishiba.

Ne parlano su altre fonti Giappone meglio messo nel mondo sui dazi, ecco il suo potere di ricatto verso Trump. Cina, Giappone e Corea in ordine sparso contro Trump sui dazi. Export, parte dall’Asia la strategia dell’Italia contro i dazi-Usa. Tajani in missione in India e Giappone. Trump congela i "dazi reciproci" per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export. La Cina promette di combattere i dazi fino alla fine. Ma il Giappone tratta e il Nikkei decolla (+5,8%). Dazi, per i Paesi asiatici è un incubo.

Lo riporta ilmessaggero.it: Il mondo diviso dai dazi a Osaka torna “global”. Via all’Expo in Giappone - «Imagine What We Can Create Together», immagina cosa possiamo creare insieme. Questo è lo slogan del padiglione degli Stati Uniti all’Expo 2025 aperto ieri a Osaka, ...

msn.com comunica: Export, parte dall’Asia la strategia dell’Italia contro i dazi-Usa. Tajani in missione in India e Giappone - Parte dall’Asia la strategia dell’Italia per contrastare il rischio-dazi Usa, al momento sospesi ma che restano un elemento di cui il sistema paese deve mettere in conto. Il Ministro degli Esteri Anto ...

Si apprende da msn.com: Il Giappone prepara a misurarsi coi dazi imposti dagli USA - Esaminiamo gli effetti dei dazi americani del 25% sulle auto giapponesi, con focus su PIL, occupazione e reazioni dei produttori ...