Omicidio in sala slotfermato minorenne

minorenne è stato fermato dai Carabinieri, per l'Omicidio di un 19enne in una sala slot a Cesa, nel Casertano. In attesa dell'udienza di convalida del fermo, continuano le indagini per accertare il movente. Contro il 19enne, tre colpi; fatale quello che lo ha raggiunto alla giugulare. C'erano forse dei testimoni, fuggiti dop gli spari. Il 19enne ucciso era incensurato. Forse uno scontro fra bande di giovani ha portato all'Omicidio. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.35 Unè stato fermato dai Carabinieri, per l'di un 19enne in unaslot a Cesa, nel Casertano. In attesa dell'udienza di convalida del fermo, continuano le indagini per accertare il movente. Contro il 19enne, tre colpi; fatale quello che lo ha raggiunto alla giugulare. C'erano forse dei testimoni, fuggiti dop gli spari. Il 19enne ucciso era incensurato. Forse uno scontro fra bande di giovani ha portato all'

Davide Carbisiero ucciso con un colpo di pistola alla giugulare : fermato un minorenne. Il corpo trovato in sala giochi

Davide Carbisiero è stato trovato morto intorno alle 7 di mattina di domenica 13 aprile in una sala giochi di Cesa, nel Casertano. . . I colpi d'arma da fuoco sul corpo hanno confermato.

Omicidio in sala slot a Cesa : fermato un minorenne per la morte di Davide Carbisiero

. Secondo quanto […] L'articolo Omicidio in sala slot a Cesa: fermato un minorenne per la morte di Davide Carbisiero sembra essere il primo su Teleclubitalia.

