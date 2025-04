Trezzo Identità fluenti L’Adda risponde in massa

L’Adda risponde in massa a “Identità fluenti“, il progetto di rilancio dell’Ecomuseo di Leonardo tra tour virtuali e installazioni nei punti più belli del territorio. Obiettivo "attirare turisti". Tante le testimonianze raccolte nei 9 Comuni del piano per ricostruire storia e tradizioni dell’area. La Regione, che finanzia, ringrazia e ricorda la ricetta della svolta: "Più digitale, più accessibilità, più visitatori". È questo il cuore dell’operazione firmata dal Pirellone attraverso InnovaCultura, il bando che allarga gli orizzonti nel campo e che con un investimento di 285mila euro con Garden65, Unioncamere e il Fondo di sviluppo europeo regionale porterà una nuova stagione di crescita per le 18 stanze all’aperto del museo che custodiscono i tesori di casa. A renderli vivi le Voci delL’Adda, il racconto raccolto dal regista Alessandro Bosi di personaggi noti e di tanti abitanti che hanno condiviso ricordi e tradizioni, primo mattone della memoria collettiva alla base di tutta l’iniziativa. Ilgiorno.it - Trezzo, “Identità fluenti“. L’Adda risponde in massa Leggi su Ilgiorno.it ina ““, il progetto di rilancio dell’Ecomuseo di Leonardo tra tour virtuali e installazioni nei punti più belli del territorio. Obiettivo "attirare turisti". Tante le testimonianze raccolte nei 9 Comuni del piano per ricostruire storia e tradizioni dell’area. La Regione, che finanzia, ringrazia e ricorda la ricetta della svolta: "Più digitale, più accessibilità, più visitatori". È questo il cuore dell’operazione firmata dal Pirellone attraverso InnovaCultura, il bando che allarga gli orizzonti nel campo e che con un investimento di 285mila euro con Garden65, Unioncamere e il Fondo di sviluppo europeo regionale porterà una nuova stagione di crescita per le 18 stanze all’aperto del museo che custodiscono i tesori di casa. A renderli vivi le Voci del, il racconto raccolto dal regista Alessandro Bosi di personaggi noti e di tanti abitanti che hanno condiviso ricordi e tradizioni, primo mattone della memoria collettiva alla base di tutta l’iniziativa.

