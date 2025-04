Amica.it - Che sia rettangolo, isoscele o scaleno, per queste borse vale la pena fare un ripasso di geometria

Leggi su Amica.it

non ha importanza. Quello che conta è che sia un trapezio. No, non stiamo parlando di evoluzioni circensi, né del problema di geometrica che dovevamo risolvere a scuola, bensì di una delle tendenze più forti della stagione in fatto di accessori. A essere protagoniste stavolta sono infatti lea trapezio primavera 2025 che hanno sbaragliato la concorrenza con il loro fascino geometrico e contemporaneo. Un mix tra linee rette e morbide che punta su una silhouette classica e innovativa al tempo stesso. E che ha dato vita ad alcune delle it bag più desiderabili del momento.Se poi si unisce anche il fatto che hanno dei colori allegri perfetti per la primavera e che si rivelano degli accessori pratici e funzionali oltre che assolutamente chic, l’investimento è ancora più interessante da