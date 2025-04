Chiude il Black & White il locale del barman campione del mondo

Black & White". Sulla vetrina del locale, ora finito in affitto, è comparso un messaggio con il quale il titolare Jorge Alberto Soratti "saluta tutti i suoi clienti e ringrazia ogni singola persona che è passata di qui in questi meravigliosi diciotto anni". Cala così il sipario su una delle attività simbolo di corso Cavour, attività portata avanti da un barman di fama internazionale, visto che Soratti ha ottenuto nel tempo diversi successi, tra i quali il titolo di campione del mondo Iba (International bartender association). Nel 2022 Soratti aveva avuto anche il riconoscimento di console dell’ospitalità italiana. Ilrestodelcarlino.it - Chiude il Black & White, il locale del barman campione del mondo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un’altra saracinesca abbassata in una delle principali vie del commercio di Macerata. Da qualche giorno, infatti, in corso Cavour ha chiuso i battenti il cocktail bar "". Sulla vetrina del, ora finito in affitto, è comparso un messaggio con il quale il titolare Jorge Alberto Soratti "saluta tutti i suoi clienti e ringrazia ogni singola persona che è passata di qui in questi meravigliosi diciotto anni". Cala così il sipario su una delle attività simbolo di corso Cavour, attività portata avanti da undi fama internazionale, visto che Soratti ha ottenuto nel tempo diversi successi, tra i quali il titolo didelIba (International bartender association). Nel 2022 Soratti aveva avuto anche il riconoscimento di console dell’ospitalità italiana.

Potrebbe interessarti anche:

Rissa fuori dal locale. Calci e pugni tra ragazzi. Spunta un video sul web

Appena dopo la chiusura del Faq, unica discoteca aperta d’inverno. E poi le botte, calci e pugni. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Una rissa tra una quindicina di ragazzi, andata in scena in via Legnago, tra le 3 e le 4 di ieri.

Violenza giovanile - il sindacato Uil Flp : «Più prevenzione - agenti della Polizia Locale troppo esposti a pericoli»

Spiega il sindacato: «Ieri sera in Piazza dei Signori, due Agenti della Polizia Locale (un uomo ed una donna), sono intervenuti per dividere due. A seguito di quanto accaduto sabato notte in piazza dei Signori è intervenuto il sindacato Uil-FLP che parla di «fatto gravissimo, di pura follia».

Accoltella e tenta di uccidere un giovane fuori da un locale - poi perde un documento

L’aggressione, avvenuta per motivi ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento immediato delle pattuglie della Polizia di Stato, allertate dal 118 in.

Ne parlano su altre fonti Chiude il Black & White, il locale del barman campione del mondo. Gazprom chiude il gas alla Moldavia che si prepara a “gravi black out”. Cyber Monday 2024, lunedì si chiude la settimana degli sconti del Black Friday: cos'è, come funziona e cosa co. Questo MMORPG chiude i battenti su PS4 e Xbox One, obbligatorio l'upgrade a PS5 e XSX. Maxi incendio e black out a Londra: l'aeroporto di Heathrow è chiuso, caos voli. Deciem chiude per il Black Friday.