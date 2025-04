Liberoquotidiano.it - "Il 2% è solo l'inizio": Crosetto, ecco il piano-Nato

Il ministro della Difesa Guidoha dichiarato che "la Russia continua a colpire con intensità, vive in un'economia di guerra e va avanti con una programmazione modello U sul riarmo, che indica una postura aggressiva di lungo periodo. Si fa finta di niente, ma forse adesso qualcuno se ne è accorto perché lo schifoso attacco a Sumy è avvenuto il giorno della Domenica delle Palme: colpevolidi essere ucraini come i bambini uccisi al parco giochi. E di non essersi piegati a Putin". Parlando di Donald Trump come figura di pace, ha aggiunto: "c'è anche un elemento di influenza sulle opinioni pubbliche: l'idea che bastasse un rapporto personale per poter ragionare con Putin. Per quanto quel rapporto ci sia, è evidente che Putin va avanti col suo disegno", ha detto in un'intervista a La Stampa.