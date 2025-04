Trump | stiamo valutando dazi sui chip per la sicurezza nazionale

Trump ha affermato che "stiamo valutando dazi sui chip per la sicurezza nazionale". Nel frattempo, i legislatori repubblicani temono che la guerra commerciale del presidente Trump si ritorca contro i repubblicani politicamente nel 2026. Dopo lo stop temporaneo dei dazi su smartphone e PC.

"Non stiamo esaminando una pausa" dei dazi: lo ha detto Donald Trump nell'incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu nello studio ovale. "Faremo accordi equi", ha aggiunto.

. condo il Washington Post, si tratterebbe solamente di un'ipotesi, ma sembrerebbe che il presidente Usa sia sempre più convinto che l'aumento delle tariffe.

«Significa allontanarsi dell’alleanza» «Se gli Stati Uniti rinunciassero al ruolo di comandante supremo alleato della NATO sarebbero visti in Europa come un segnale significativo di allontanamento dall’alleanza», ha dichiarato in un’e-mail l’ammiraglio in pensione James Stavridis, che è stato SACEUR e capo del Comando europeo dal 2009 al 2013.

