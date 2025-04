È morto Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa si è spento, circondato dalla sua famiglia. Aveva ottantanove anni. Se ne va così un intellettuale totale, uno scrittore che ha combattuto con le parole e che nella letteratura ha cercato più spesso la verità che l'evasione. La letteratura di Vargas Llosa ha sempre interrogato il rapporto tra l'individuo e il potere, tra la coscienza e l'ideologia e con la sua scomparsa, si chiude un intero capitolo della letteratura universale. Nella sua carriera è stato insignito di tutti i premi più prestigiosi della letteratura spagnola, e non solo: Cervantes, Rómulo Gallegos, Planeta, Princesa de Asturias. E soprattutto il Nobel nel 2010, l'ultimo vinto da un esponente della letteratura in lingua spagnola. Autore di romanzi divenuti classici come "La città e i cani" e "Conversazione nella Cattedrale", è stato molto più di un romanziere: è stato un pensatore, un polemista, un protagonista del dibattito pubblico, un difensore ostinato della libertà individuale.

Morto Mario Vargas Llosa - premio Nobel per la letteratura

Tra i suoi romanzi più celebri 'La città e i cani' (1963), 'La Casa Verde' (1966) e 'La festa del caprone' (2000).

È morto Mario Vargas Llosa - Nobel per la letteratura nel 2010

Si è spento a Lima a 89 anni. Nel 2010 fu insignito del Nobel per aver raccontato la "cartografia delle strutture del potere" e per aver descritto "l'immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

Mario Vargas Llosa - morto il premio Nobel per la letteratura : aveva 89 anni.

Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile.

